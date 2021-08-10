В Бурятии инспектор рыбоохраны с друзьями наловил омуля на миллион рублей

Злоумышленники возместили ущерб и получили условные сроки



В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих жителей Иволгинского района, обвиняемых в незаконной добыче водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в группу браконьеров вошли государственный инспектор рыбоохраны, внештатный общественный инспектор рыбоохраны и их знакомый житель республики. В октябре 2020 года злоумышленники на катере прибыли в местность острова «Медвежий» реки Селенга. С помощью сетей мужчины поймали 156 особей нерестового омуля, причинив ущерб на сумму 1,1 млн рублей.



В связи с полным возмещением ущерба и раскаянием в содеянном подсудимые получили мягкое наказание – по 2 года лишения свободы условно. Инспектора также лишили права занимать должности федерального госслужащего, связанные с осуществлением функций представителя власти в области рыбоохраны, сроком на 2 года.



Фото: «Номер один» Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в группу браконьеров вошли государственный инспектор рыбоохраны, внештатный общественный инспектор рыбоохраны и их знакомый житель республики. В октябре 2020 года злоумышленники на катере прибыли в местность острова «Медвежий» реки Селенга. С помощью сетей мужчины поймали 156 особей нерестового омуля, причинив ущерб на сумму 1,1 млн рублей.В связи с полным возмещением ущерба и раскаянием в содеянном подсудимые получили мягкое наказание – по 2 года лишения свободы условно. Инспектора также лишили права занимать должности федерального госслужащего, связанные с осуществлением функций представителя власти в области рыбоохраны, сроком на 2 года.Фото: «Номер один»

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