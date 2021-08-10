В Улан-Удэ инспектора Гостехнадзора оправдали по делу об улетевшем батуте

Владелец аттракциона получил 3 года условно



9 августа в октябрьском райсуде Улан-Удэ вынесли приговор по делу о батуте, который снесло порывом ветра возле Дома торговли 30 мая 2019 года. Находящиеся в нем шестеро детей упали с высоты на асфальт.



На скамье подсудимых оказались двое – владелец батута, которому инкриминировали «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», и инспектор Гостехнадзор. Последнего, помимо той же статьи, дополнительно обвинили в превышении должностных полномочий.



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При этом установка и эксплуатация батута сопровождалась многочисленными нарушениями действующего законодательства и ГОСТа. В частности, балластные грузы смещались при нагрузке в 4-9 раз меньше положенной. Несмотря на это, инженер-инспектор отдела Гостехнадзора ежегодно выдавал бизнесмену документы об исправности аттракциона и допуске его к эксплуатации.



Днем 30 мая 2019 года при порыве ветра установленные с нарушением крепления не выдержали нагрузки. Батут опрокинулся, и находившиеся внутри шестеро детей выпали из него на асфальт. Два малыша при падении получили тяжкие телесные повреждения, остальные – телесные повреждения средней степени тяжести и физическую боль. Также от удара падающим батутом пострадала находившаяся рядом мать одного из детей.





Как сообщили источники «Номер один» в правоохранительных органах, суд признал предпринимателя виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Что касается инспектора, то он полностью оправдан судом.



Напомним, ранее в Улан-Удэ вынесли приговор по батуту возле торгового центра «Юбилейный», где в 2019 году ребенок травмировал позвоночник. Хозяйку аттракциона



В начале лета этого года, после происшествия в Барнауле, где возле торгового центра опрокинулся надувной батут с детьми, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что власти города прорабатывают возможность

9 августа в октябрьском райсуде Улан-Удэ вынесли приговор по делу о батуте, который снесло порывом ветра возле Дома торговли 30 мая 2019 года. Находящиеся в нем шестеро детей упали с высоты на асфальт.На скамье подсудимых оказались двое – владелец батута, которому инкриминировали «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», и инспектор Гостехнадзор. Последнего, помимо той же статьи, дополнительно обвинили в превышении должностных полномочий.По версии следствия , в 2017 году обвиняемый предприниматель решил заняться бизнесом в сфере отдыха и развлечений, купив бывший в употреблении надувной батут без необходимых эксплуатационных документов. Летом он ежегодно размещал батут на площадке около Дома торговли в Улан-Удэ. Аттракцион был платным.При этом установка и эксплуатация батута сопровождалась многочисленными нарушениями действующего законодательства и ГОСТа. В частности, балластные грузы смещались при нагрузке в 4-9 раз меньше положенной. Несмотря на это, инженер-инспектор отдела Гостехнадзора ежегодно выдавал бизнесмену документы об исправности аттракциона и допуске его к эксплуатации.Как сообщили источники «Номер один» в правоохранительных органах, суд признал предпринимателя виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Что касается инспектора, то он полностью оправдан судом.Напомним, ранее в Улан-Удэ вынесли приговор по батуту возле торгового центра «Юбилейный», где в 2019 году ребенок травмировал позвоночник. Хозяйку аттракциона приговорили к штрафу в размере 80 тысяч рублей. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, и денежной компенсации морального вреда.В начале лета этого года, после происшествия в Барнауле, где возле торгового центра опрокинулся надувной батут с детьми, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что власти города прорабатывают возможность полного запрета использования уличных батутов. «Поручил создать межведомственную комиссию для обсуждения этого вопроса», - рассказал тогда мэр на своей странице в соцсетях. Однако о принятом властями решении ничего не сообщалось.

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