В Бурятии ищут свидетелей апрельского ДТП с двумя погибшими

Тогда на трассе «Байкал» столкнулись два грузовика



Госавтоинспекция Бурятии разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего днем 4 апреля в Кабанском районе.

Напомним, в этот день на 252-м километре трассы «Байкал» в районе станции Мишиха столкнулись



Одним из погибших оказался 34-летний житель Самарской области. Он управлял автомобилем DAF с полуприцепом. По озвученной тогда предварительной версии,



«В связи с необходимостью установления обстоятельств расследуемого дорожно-транспортного происшествия, убедительная просьба к очевидцам произошедшего позвонить в Следственный отдел ОМВД России по Кабанскому району по телефону 8-950-385-49-36», - сообщили в МВД Бурятии.



Фото: ГИБДД Бурятии Напомним, в этот день на 252-м километре трассы «Байкал» в районе станции Мишиха столкнулись фура и автовоз , после столкновения вспыхнул пожар. Оба водителя погибли на месте.Одним из погибших оказался 34-летний житель Самарской области. Он управлял автомобилем DAF с полуприцепом. По озвученной тогда предварительной версии, виновником ДТП стал 60-летний водитель из Бурятии на автомобиле Freightliner Columbia, который выехал на полосу встречного движения.«В связи с необходимостью установления обстоятельств расследуемого дорожно-транспортного происшествия, убедительная просьба к очевидцам произошедшего позвонить в Следственный отдел ОМВД России по Кабанскому району по телефону 8-950-385-49-36», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии

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