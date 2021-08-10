Житель Бурятии раскаялся в пьянстве за рулем и спустя месяц насмерть сбил пешехода

В момент ДТП водитель снова был пьян





Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Бурятии, который в октябре прошлого года, находясь за рулем в пьяном виде, насмерть сбил пешехода. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду и получил 10 суток ареста. Несмотря на это, он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ГИБДД. На этом раз ему инкриминировали уже уголовную статью.

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. С учетом этого, а также положительных характеристик по месту жительства и работы, наличия на иждивении малолетнего ребенка, суд приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей с рассрочкой выплаты в течение 8 месяцев. Примечательно, что приговор водителю вынесли в начале сентября 2020 года, всего за полтора месяца до смертельного наезда.После ДТП со смертельным исходом суд был уже не так снисходителен к пьющему водителю.«С учетом смягчающих обстоятельств, по совокупности преступлений и приговоров подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием в колонии-поселении. В пользу потерпевшей и ее несовершеннолетних детей с подсудимого взыскано по 800 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда», сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Улан-Удэ.Фото: «Номер один»