У забывчивой жительницы Бурятии украли велосипед

Женщина приехала на нем в магазин, но забыла про транспорт и пошла домой пешком



В поселке Усть-Баргузин сотрудники Росгвардии Бурятии задержали похитителя велосипеда. Хозяйка транспорта приехала на нем в магазин и оставила возле входа. Совершив покупки, женщина вышла из магазина и пошла пешком домой, забыв о том, что приехала на велосипеде.

Позже женщина вспомнила о велосипеде, вернулась к магазину, но его там уже не было. Сельчанка сообщила о краже в правоохранительные органы.



Прибывшая на место группа вневедомственной охраны Росгвардии просмотрела камеры наружного видеонаблюдения, с помощью которых установила личность подозреваемого и направление, в котором он уехал.



Злоумышленник был задержан у себя дома, велосипед стоял в ограде. 52-летний подозреваемый пояснил, что планировал продать украденное транспортное средство. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



Фото: Росгвардия Бурятии Позже женщина вспомнила о велосипеде, вернулась к магазину, но его там уже не было. Сельчанка сообщила о краже в правоохранительные органы.Прибывшая на место группа вневедомственной охраны Росгвардии просмотрела камеры наружного видеонаблюдения, с помощью которых установила личность подозреваемого и направление, в котором он уехал.Злоумышленник был задержан у себя дома, велосипед стоял в ограде. 52-летний подозреваемый пояснил, что планировал продать украденное транспортное средство. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии

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