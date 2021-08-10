В Улан-Удэ раскрыта махинация с вакцинацией

Сейчас полиция устанавливает всех причастных к незаконной схеме





Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 32-летней неработающей горожанки, подозреваемой в изготовлении поддельных медицинских справок, в том числе о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как сообщили в МВД Бурятии, улан-удэнка разместила в мессенджерах объявления о помощи в прохождении медицинских осмотров и получении медицинских справок. На них откликнулся один горожанин, который за вознаграждение попросил приобрести поддельную справку о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Он передал женщине свои паспортные данные и деньги. После этого данные мужчины были внесены в официальную статистику вакцинированных.Горожанку задержали, в ходе обыска ее жилища были найдены различные поддельные медицинские справки, в том числе, незаполненные бланки с печатями медицинской организации о прохождении медицинского осмотра для получения водительских прав.Известно, что задержанная улан-удэнка являлась лишь посредником. В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастные к изготовлению справок.Фото: пресс-служба правительства Бурятии