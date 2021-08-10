В Бурятии 10-летнего мальчика укусила змея

Ребенок пытался взять рептилию руками



Вчера днем в селе Вознесеновка Тарбагатайского района на пункт оказания экстренной медицинской помощи Территориального центра медицина катастроф обратились женщина с 10-летним мальчиком, которого укусила змея.

«Мальчик играл на улице и заметил змею, предположительно, щитомордника. Снимая видео со змеей на свой телефон, мальчик попытался ее взять, и был укушен в палец руки. Ребенок госпитализирован в ДРКБ», - сообщили в центре медицины катастроф.



Отметим, для людей укус щитомордника весьма болезнен. На месте введения яда и во внутренних органах возникают сильные кровоизлияния. Всё это очень неприятно, но обычно через 5-7 дней наступает полное выздоровление. Для маленьких детей укус щитомордника может быть смертельно опасен.



Фото: pixabay.com «Мальчик играл на улице и заметил змею, предположительно, щитомордника. Снимая видео со змеей на свой телефон, мальчик попытался ее взять, и был укушен в палец руки. Ребенок госпитализирован в ДРКБ», - сообщили в центре медицины катастроф.Отметим, для людей укус щитомордника весьма болезнен. На месте введения яда и во внутренних органах возникают сильные кровоизлияния. Всё это очень неприятно, но обычно через 5-7 дней наступает полное выздоровление. Для маленьких детей укус щитомордника может быть смертельно опасен.Фото: pixabay.com

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