Жительница Бурятии обвинила своего возлюбленного в изнасиловании

Таким образом девушка решила отомстить парню за расставание
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы Северобайкальска, обвиняемой в заведомо ложном доносе.
Как сообщили в следственном ведомстве, 22 мая обвиняемая после ссоры со своим возлюбленным обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором указала, что молодой человек изнасиловал ее в квартире на вечеринке у общих знакомых.
«В ходе доследственной проверки сообщение об изнасиловании не подтвердилось, и в отношении самой заявительницы было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. Девушка вначале отрицала вину, однако после очных ставок со свидетелями, которые находились в квартире на вечеринке и опровергали сведения об изнасиловании, обвиняемая изменила показания, сообщив, что таким образом хотела отомстить молодому человеку из-за состоявшейся ссоры и расставания», - сообщили в Следственном комитете.
В ближайшее время уголовное дело в отношении девушки будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com
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