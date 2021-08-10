В Улан-Удэ трое детей пострадали в ДТП

Автомобиль с детьми самопроизвольно покатился



Сегодня около 6 часов вечера на улице Гастелло в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали дети.

«Произошло самовольное скатывание автомобиля «Тойота», в котором находились трое детей. В результате ДТП несовершеннолетние доставлены в больницу, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД», сообщили в Госавтоинспекции.





Фото и видео: ГИБДД Бурятии Фото и видео: ГИБДД Бурятии

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