В Бурятии у жителя Алтайского края отобрали золото на 3 млн рублей

Мужчина незаконно добыл и хранил драгметалл



В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Алтайского края, обвиняемом в незаконной добыче и хранении золота.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с 2018 по 2020 годы в Муйском районе республики мужчина периодически незаконно добывал золото, которое хранил в лесу. В сентябре 2020 года добытое золото в трех слитках общей массой 817 грамм он перевез в Улан-Удэ, где незаконно его хранил.



«Преступная деятельность пресечена в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов, золото стоимостью 3,3 млн рублей изъято», рассказали в надзорном ведомстве.



Суд признал мужчину виновным и приговорил к году лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Изъятое золото передано в доход государства.



Фото: pixabay.com Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с 2018 по 2020 годы в Муйском районе республики мужчина периодически незаконно добывал золото, которое хранил в лесу. В сентябре 2020 года добытое золото в трех слитках общей массой 817 грамм он перевез в Улан-Удэ, где незаконно его хранил.«Преступная деятельность пресечена в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов, золото стоимостью 3,3 млн рублей изъято», рассказали в надзорном ведомстве.Суд признал мужчину виновным и приговорил к году лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Изъятое золото передано в доход государства.Фото: pixabay.com

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