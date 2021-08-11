Две пьяные женщины пострадали в ДТП на трассе в Бурятии

Одна из них села за руль, не имея прав
Вчера ночью в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД, на 143-м км автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан» 24-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Королла Филдер» не справилась с управлением и перевернулась.
В результате аварии водитель и 26-летняя пассажирка иномарки получили травмы различной степени тяжести. Как уточнили в Госавтоинспекции, обе женщины были пьяны, а находившаяся за рулем не имела водительских прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.