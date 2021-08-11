В Бурятии внук обворовал деда, пока тот лежал в больнице

Пенсионеру пришлось писать заявление на родственника



Утром 10 августа в полицию Северобайкальского района обратился 66-летний житель Нижнеангарска. Мужчина рассказал, что у него из дома похищены 35 тысяч рублей.



В ходе следствия полицейские установили, что мужчина проживал с 20-летним внуком, который учится в одном из учебных заведений. 20 сентября по состоянию здоровья пенсионера госпитализировали в больницу. Вернувшись домой спустя 10 дней, он стал проверять накопления. Обнаружив пропажу 35 тысяч рублей, хозяин жилища предположил, что деньги взял внук. Тот все отрицал, но позже все же признался в краже и пообещал, что все вернет. Однако, так и не сделал этого. Несмотря на это, тогда дед не стал писать заявление на родственника.



Однако в ночь на 10 августа пьяный молодой человек вновь пришел домой к пенсионеру. Пробыв в жилище несколько минут, он сел в автомобиль, принадлежавший деду, и завел его, намереваясь уехать домой. Проснувшийся от звука двигателя автовладелец пресёк попытку угона и сообщил о произошедшем правоохранителям.



Как сообщили в МВД Бурятии, молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за угон и наркопреступление. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за попытку угона автомобиля.



Фото: «Номер один»



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.