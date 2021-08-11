В Бурятии вышедшие из берегов реки топят дома и дороги

Сообщения о подтоплениях поступают из разных районов республики





10 августа из разных районов Бурятии поступала информация о подтоплении придомовых территорий и дорог. Так, вчера вечером поступило сообщение, что из-за повышения уровня воды в реке Цаган-Гол произошел выход воды на пойму в районе населенного пункта Гусиное озеро. В результате оказались подтоплены 15 придомовых территорий. Силами администрации Селенгинского района организована работа по обустройству земляной насыпи длиной 80 метров и высотой 50 см. В настоящее время наблюдается спад уровня воды, с придомовых территорий вода уходит.

В этот же день в результате подъёма реки Джида произошел выход воды на дорожное полотно в 12 км от села Джида в сторону села Петропаловка. Как сообщили в МЧС Бурятии, сейчас там в 4-х местах наблюдается перелив дорожного полотна слоем 30 см. На данном участке временно ограничено движение легкового транспорта.Из села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района пришло сообщение о выходе Селенги на пойму в низменных участках населенного пункта. В настоящее время подтопленных участков нет. В настоящий момент силами районной администрации оборудована земляная насыпь протяженностью 150 метров высотой 1,2 метра.В поселке Исток Прибайкальского района остаются подтопленными 26 огородов, оказавшиеся в воде в результате подъема уровня воды в озере Котокельское. Для оценки складывающейся обстановки туда выезжала межведомственная рабочая группа под руководством зампреда правительства Бурятии Ивана Альхеева.Фото: МЧС Бурятии