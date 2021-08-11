В Улан-Удэ бомж с «розочкой» пытался ограбить скупку

Мужчине срочно нужны были деньги на алкоголь (видео)





Вечером 10 августа в полицию Улан-Удэ обратилась продавец комиссионного павильона по ул. Гагарина. Девушка рассказала, что несколько минут назад неизвестный мужчина зашел в павильон и, угрожая горлышком от разбитой бутылки, стал требовать у нее наличность.

Как сообщили в МВД Бурятии, по факту грабежа возбуждено уголовное дело.









Девушка не растерялась и убедила злоумышленника, что денег в кассе нет. Мужчина спросил, нажала ли она тревожную кнопку и, получив утвердительный ответ, поспешно скрылся.Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина без постоянного места жительства. Ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за имущественные преступления, и освободился из мест лишения свободы в декабре прошлого года.Полицейским задержанный пояснил, что ему нужны были деньги для приобретения спиртного.Фото и видео: МВД Бурятии