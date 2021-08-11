В Бурятии иволгинская молодежь решила поиграть в бандитов из «лихих 90-х»

Все прошло по канонам того времени: «стрелка», избиение и вымогательство







7 июля в полицию Хоринского района поступило заявление от двух местных жителей о вымогательстве.

Как сообщили в МВД Бурятии, вечером 5 июля 20-летнему молодому человеку позвонил знакомый, который предложил встретиться. Ранее между молодыми людьми возник конфликт: звонивший обвинил хоринца в продаже наркотиков.Молодой человек согласился на разговор и позвал своего 21-летнего друга. На встречу с молодыми людьми в Хоринский район приехали два 19-летних жителя Иволгинского района. Для беседы компания отъехала в лес. В ходе разговора иволгинцы стали избивать хоринцев, высказывать претензии и потребовали деньги. Пострадавшие заверили, что денег у них нет. Тогда злоумышленники, угрожая, заставили молодых людей поехать в Улан-Удэ вместе с ними. В столице республики один из пострадавших продал свою иномарку и отдал вымогателям 175 тысяч рублей.Оперативники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых в Улан-Удэ, друго – в Иволгинском районе. Часть денег изъята у злоумышленников.По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские изучают показания потерпевших и подозреваемых, устанавливаются обстоятельства совершения противоправного деяния. В отношении одного из пострадавших решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконный сбыт наркотиков», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com