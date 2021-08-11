В Бурятии осудили мужчину, заколовшего соседа самодельной пикой

Злоумышленник подслушал, как сельчанин высказывается о нем нецензурной бранью





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в убийства.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, около полуночи 14 июля 2020 года обвиняемый направился в гости к соседу для употребления спиртного. Однако на пороге он подслушал, как в ходе разговора в доме хозяин высказывается о нем нецензурной бранью. Решив отомстить за оскорбление, злоумышленник затаился на крыльце и приготовил самодельную пику, изготовленную из клинка, укрепленного на длинном древке, которую носил с собой.Через некоторое время сосед вышел из дома. Обвиняемый напал на него и нанес не менее 15 ударов пикой по различным частям тела. От полученных повреждений 43-летний сельчанин скончался на месте. Злоумышленник с помощью тележки перевез тело жертвы в свой дом, где замотал тряпками, связал, после чего укрыл под хламом, намереваясь позже скинуть его в реку. Однако вскоре мужчина был изобличен и задержан.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии особого режима.Фото: Следственный комитет