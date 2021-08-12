В Бурятии тайгу выжгли химикатами

Неизвестные слили в лесу тонны токсичной жидкости





В Баунтовском районе Бурятии на промплощадке одного из предприятий произошла утечка высокотоксичной жидкости, уничтожившей лес и все живое. Обстоятельства технологической аварии выясняются.

Отходы были настолько токсичные, что в месте слива и на протяжении около 100 метров в глубину тайги выжжена даже трава. Что резко контрастирует со здоровой частью леса, не затронутой сливом. Пока неясно, кто мог нанести столь крупный ущерб природе, ведь в Баунтовском районе токсичные жидкости используют многие горнорудные предприятия, в том числе по добыче золота.









Как стало известно «Номер один», авария произошла еще в июле на одном из крупных промышленных предприятий в лесном массиве. Ее последствия можно увидеть примерно на середине пути по трассе «Романовка – Багдарин», в районе, прилегающем к урановому руднику АО «Хиагда».На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении редакции «Номер один», видно, что человек ведет ее с места разлива ядовитого вещества. Речь идет о большой промышленной площадке из светлого гравия и камня. В конце промплощадки видны лотки из металлопрофиля. К ним, судя по всему, подъезжал транспорт. Опасная жидкость сливалась в тайгу с автоцистерн, а возможно, и по трубопроводу.В Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре сообщили, что Баунтовский район «неподнадзорен ведомству». В свою очередь, в республиканской прокуратуре об инциденте ничего не известно. В прокуратуре попросили уточнить точные координаты аварии с тем, чтобы провести проверку инцидента. При этом надзорное ведомство отметило, что на территории Баунтовского района находится свыше 200 предприятий. Самым крупным является АО «Хиагда».На этом же предприятии причастность к технологической аварии отрицают.«Применяем только безопасные технологии добычи и замкнутый цикл использования технологической жидкости», сообщили в пресс-службе компании.Между тем АО «Хиагда» в своей работе использует метод скважинного подземного выщелачивания. В землю закачивается раствор серной кислоты, а затем раствор, обогащенный ураном, выкачивается на поверхность. Далее по трубопроводам поступает на переработку, осушается и образуется урановый полуфабрикат в виде порошка. Именно для этого еще в 2015 году на промплощадке АО «Хиагда» был сдан в эксплуатацию завод по производству серной кислоты.Добавим, что уранодобывающее предприятие «Хиагда» еще в марте полностью вскрыло рудное тело Хиагдинского месторождения в Бурятии. Как сообщила тогда пресс-служба компании, «на месте работ завершается монтаж трубопроводов, на залежи будет построен сборник продуктивных растворов. Закисление рудного тела начнется в скором времени».Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: скриншот видео