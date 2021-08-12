В Бурятии стало больше разбойников, мошенников и браконьеров

Прокуратура фиксирует рост преступности в республике





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе–июле 2021 года в республике зарегистрированы 12 472 преступления, что на 1,7% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Возросло число разбоев (+9%), мошенничеств (+30%), вымогательств (+63%), преступлений, связанных с незаконной охотой (+66%).В то же время снизилось количество убийств и покушений на убийство (-26%), краж (-3,5%), в том числе с проникновением в квартиры (-20%), грабежей (-26%), хулиганств (-71%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-24%), неправомерных завладений транспортными средствами (-3,5%), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-24%).На 4,5% сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах.Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 23,8% и составило 2207.Фото: pixabay.com