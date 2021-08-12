В Бурятии пожилой водитель врезался в дерево

Травмы получила пассажирка автомобиля



ДТП произошло вечером 11 августа на 175-м км автодороги Култук – Монды. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 62-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии 59-летняя пассажирка транспортного средства получила травмы различной степени тяжести.



Фото: ГИБДД Бурятии В результате аварии 59-летняя пассажирка транспортного средства получила травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии

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