В Бурятии охранник нефритового рудника подстрелил «черного копателя»

Раненый едва не погиб, но ему вовремя оказали помощь





Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего охранника, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в пресс-службе суда, происшествие случилось в августе 2020 года на участке по добыче нефрита «Хайта» БРО «Дхарма».Ночью обвиняемый охранник совершал обход территории карьера и услышал стук молотка о камень, после чего обнаружил на охраняемой территории постороннего человека. Нарушитель побежал в сторону леса, охранник достал оружие и выстрелил в воздух, а затем стал преследовать незнакомца. После чего произвел второй выстрел в спину убегающего. Доложив по рации старшему смены о проникновении на охраняемый участок и применении оружия, охранник попытался найти нарушителя, однако тот скрылся в лесу.Наутро после происшествия в жилой поселок спустились 2 человека, один из которых был ранен, и ему срочно требовалась медицинская помощь. Как оказалось, это и были нарушители охраняемой территории, которые собирали нефрит. Они решили обратиться за помощью к работникам карьера, поскольку понимали, что пешком раненый до дома не дойдет. Работники участка оказали потерпевшему первую помощь, а затем отправили в больницу.На суде охранник полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.Фото: «Номер один»