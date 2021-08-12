Житель Улан-Удэ сдал росгвардейцам пьяного водителя

Мужчина создавал на дороге аварийные ситуации





В Октябрьском районе Улан-Удэ к патрулю Росгвардии обратился мужчина, который указал на автомобиль, создающий аварийную обстановку на дороге. Очевидец предположил, что водитель пьян.

Правоохранители догнали и остановили машину. Подозрения бдительного горожанина оправдались.«Водитель, предположительно, находится в состоянии опьянения – от него исходил характерный запах алкоголя, отмечались невнятная речь и нарушение координации. 32-летний мужчина был передан прибывшим сотрудникам дорожно-патрульной службы для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии