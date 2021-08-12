Житель Улан-Удэ отдал мошенникам более 14 миллионов рублей

Мужчина хотел заработать на криптовалюте, но в итоге оказался по уши в долгах





МВД Бурятии бьет тревогу – в республике растет число преступлений с использованием IT-технологий. При этом жители Бурятии отдают мошенникам от нескольких тысяч до миллионов рублей.

Так, 8 августа в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 57-летнего горожанина о том, что он стал жертвой мошенников. Мужчина рассказал, что решил заработать куплей-продажей криптовалюты. В Интернете нашел «инвестиционную платформу», где оставил заявку. Спустя некоторое время мужчине позвонил неизвестный и объяснил условия заработка. Звонивший рассказал, что необходимо вложить деньги для получения первой прибыли.С помощью консультанта, удаленно руководившего его действиями, улан-удэнец, вложил свои накопления – 650 тысяч рублей. Спустя две недели мужчина, видя в «личном кабинете», как вложенные деньги «дают прибыль», решился их вывести и обналичить. Однако консультант сообщил, что для этого необходимы еще вложения.В итоге за полтора месяца «попыток» вывести деньги мужчина внес около 14,5 миллионов рублей. Их он занял у родственников, друзей и оформил кредит в банке. После этого улан-удэнец понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.В начале июля подобный случай произошел и с 52-летним жителем республики. Мужчина нашел в Интернете объявление о заработке на фондовой бирже и оставил заявку. Мужчине перезвонили и заверили, что он сможет заработать даже при отсутствии специальных знаний и навыков.С 11 июля по 3 августа злоумышленники убеждали его, что сбережения, участвующие в финансовых сделках, приносят доход. Спустя несколько дней «помощник по бизнесу» уверил мужчину, что он стал участником бонусной акции и его доход увеличится в разы. С помощью помощника он оформил несколько кредитов в различных банках и внес денежные средства в платформу.Когда заявитель попытался вывести деньги, консультант, действуя по известной схеме, рассказал о невозможности этого без пополнения баланса. После нескольких попыток ему удалось вывести и обналичить 200 тысяч рублей. Однако общая сумма вложенных им средств составила около 7 миллионов рублей. Мужчина попытался вернуть остальное, но не смог и обратился к правоохранителям.Жертвой мошенников стал и 44-летний улан-удэнец. Вечером 9 августа в одной из соцсетей мужчине пришло сообщение от знакомой с просьбой занять деньги. Мужчина перевел на указанный счет 7 тысяч рублей. Спустя несколько минут снова пришло сообщение о том, что необходимы еще деньги, и он перевел еще 2 тысячи рублей. После чего, усомнившись, он позвонил знакомой и выяснил, что ее страница взломана, никаких средств она не просила, и обратился в полицию.3 августа 41-летняя улан-удэнка решила приобрести женскую одежду в сети Интернет. Зайдя на первый попавшийся сайт продажи одежды, она оставила заявку на покупку понравившиеся ей двух женских брючных костюмов. На следующий день улан-удэнке перезвонила девушка и сказала, что оформит доставку с оплатой наложенным платежом при получении. Оплатив покупку, улан-удэнка стала ждать посылку. Спустя шесть дней товар был доставлен в почтовое отделение. При распаковке посылки женщина обнаружила в ней постельное белье. Для уточнения она попыталась дозвониться по указанному номеру на сайте, но телефон оказался выключен, и женщина обратилась в правоохранительные органы. Позже пострадавшая обнаружила в сети большое количество негативных отзывов о сайте.Как отмечают в МВД Бурятии, все пострадавшие знали о подобных способах обмана, но не задумывались, что могут стать жертвой мошенников.Полиция Бурятии призывает жителей региона быть более бдительными и не поддаваться на уловки недобросовестных граждан, а также рассказать о распространённых схемах обмана и мерах профилактики родным и близким.Всего за 7 месяцев этого года в Бурятии зарегистрировано 2207 заявлений о преступлениях с использованием IT-технологий. Это на 23,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Фото: pixabay.com