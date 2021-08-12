В Улан-Удэ возбудили дело на женщину, выбросившую котенка с балкона

Животное погибло



МВД Бурятии сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 59-летней жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в жестоком обращении с животными.



«Установлено, что поздним вечером 23 июля улан-удэнка выбросила котенка с балкона четвертого этажа жилого дома по ул. Воронежская. Животное спасти не удалось. В ходе дознания женщина призналась, что в момент совершения противоправного деяния находилась в сильном алкогольном опьянении», - рассказали в полиции.



Известно, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Фото: pixabay.com

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