Разлившаяся Селенга подбирается к домам улан-удэнцев

Глава Бурятии назвал ситуацию «ещё не тяжелой, но уже напряженной»





12 августа глава Бурятии Алексей Цыденов посетил подтопленные домовладения в поселке Поселье в Иволгинском районе и СНТ «Весна» в Улан-Удэ. По состоянию на 8 утра в СНТ «Весна» подтоплено 3 участка, в Поселье в зоне подтопления находится более 15 участков, грунтовая дорога, проводится уточнение по подтопленным территориям.

- Ситуация ещё не тяжелая, но уже напряженная. Уровень воды 233 см сейчас в Улан-Удэ, начался выход воды на пойму. Домов, где вода поднялась бы на уровень выше уровня пола, ни одного такого дома нет. Есть дома, где подтоплены участки и где к дому вода подошла, но ещё дома не залило. В Иволгинском районе есть несколько домов, где уже вода вышла на уровень пола. Безусловно, всем, у кого и просто вода до дома дошла, и где в дом зашла - всем предусмотрена компенсация порядка 10 тыс. рублей. Если идёт утрата имущества, то уже другой объем финансирования. Но где уже частично есть пострадавшие, выплаты будут, - подчеркнул глава Бурятии.Алексей Цыденов поручил главе Иволгинского района и руководству администрации города оперативно отработать заявки для начисления компенсаций пострадавшим от подтоплений. Для жителей ДНТ «Судостроитель» в Поселье поручено организовать автобус по новой насыпной дамбе для подвоза людей к остановке в объезд подтопленному участку дороги.На сегодняшний день выполнены работы по устройству насыпи протяженностью 2290 м., в частности, в СНТ «Судостроитель» укреплена дамба длиной более 100 метров, по улице Урожайной отсыпано 800 метров вдоль берега, в СНТ «Сибиряк» – 1490 метров.- В этом году мы своевременно обратились в правительство с просьбой о выделении денежных средств из фонда непредвиденных расходов. Алексей Самбуевич дал указание, совместно с городом выделили - правительство 20 млн. рублей, город 3 млн. рублей на берегоукрепляющие работы. Отсыпано свыше полутора км новой дамбы, защищаем низменные участки нашего города от выхода паводковой воды. Там, где мы отсыпали, беспокойства нет. Сегодня мы посмотрели, что еще необходимо порядка 100 метров дамбы отсыпать на улице Урожайной. Мы также будем обращаться за выделением денежных средств. И эту работу доведем до конца, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Как отметил Глава Бурятии, кардинальным решением проблемы с паводковыми водами в Улан-Удэ и пригороде может стать строительство защитной дамбы. «Решение президента уже есть, я к нему обращался в прошлом году. И президент дал прямое поручение поддержать Бурятию, выделить деньги, необходимо порядка 6,5 млрд. рублей», - заявил Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии