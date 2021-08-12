На трассе в Бурятии насмерть сбили продавщицу ягод

Водитель пошел на обгон, не справился с управлением и вылетел на обочину





Сегодня днем на ремонтируемом участке трассы «Байкал» в районе «Каменских дач» произошло ДТП. Как сообщила «Номер один» помощник прокурора Кабанского района Бурятии Татьяна Казанцева, 45-летний водитель «Нивы» в нарушение запрещающих знаков пошел на обгон, не справился с управлением и вылетел на обочину встречной полосы, где сбил продавщицу ягод.

54-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Известно, что в момент ДТП погибшая стояла на обочине одна, в противном случае жертв аварии могло быть намного больше. По предварительной информации, водитель «Нивы» был трезв.