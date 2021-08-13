В Улан-Удэ полицейские не смогли установить заказчика серии поджогов

Непосредственные исполнители преступлений найдены и осуждены



В столице Бурятии подведена черта под серией дерзких поджогов торговых точек. В результате следственных действий, завершившихся задержанием преступников, и последующего суда два гражданина признаны виновными и получили обвинительные приговоры.



Хотели навредить бизнесу



«Бензиново-огненный удар» злоумышленники нанесли почти по десяти газетным киоскам «Новости», а также по частной аптеке.



Один из них участвовал в каждом преступлении, а другой привлекался по мере необходимости. Поэтому «напарнику» вменили участие лишь в трех нападениях. Как выяснилось, почвой для этой серии преступлений стала личная неприязнь.



Стоит отметить, что неприязнь к владельцам киосков «Новости» испытывали не сами непосредственные поджигатели, а некий человек, который пока официально не называется. Этот «засекреченный» заказчик проходит в материалах правоохранительных органов как «неустановленное лицо».



История началась с момента, когда загадочное «неустановленное лицо» сообщило улан-удэнцу Ф. о своем конфликте с руководством АО «Новости». Это произошло в 2019 году. В адрес Ф. была высказана просьба найти людей, которые бы согласились помочь запугать предпринимателя, причинив его бизнесу ущерб.



«Неустановленное лицо» было, как говорится, при деньгах. Сошлись на том, что за поджог каждого объекта будет производиться оплата в 50 тыс. рублей.



Ф. начал искать сообщников. Однажды вечером он пригласил к себе домой своего знакомого и рассказал тому, что можно «подзаработать». Знакомый не имел постоянного источника дохода, находился в трудном материальном положении и, недолго думая, подключился. Так возник тройственный сговор между «неустановленным лицом», Ф. и его знакомым. Какие киоски поджечь, когда это сделать, должен был решать сам Ф.



Первый поджог



Чтобы знакомый быстрее передвигался, Ф. даже предоставил ему велосипед. Когда на улице стало поменьше народа, ближе к полуночи, поджигатель подъехал к торговой точке, вылил на киоск заранее заготовленную бутылку бензина и поджег. Газетный киоск, конечно, полыхнул. Постояв немного в сторонке, злоумышленник убедился, что огонь самопроизвольно не потухнет, и удовлетворенно покинул место.



Вызванные прохожими пожарные потушили возгорание. Но в результате ЧП значительно обгорел сам киоск, а находившиеся внутри журналы, книги, игрушки и другие товары были уничтожены.



«Неустановленное лицо» оказалось не только состоятельным, но и честным, если такой эпитет применим к преступнику. За поджог были заплачены обещанные 50 тысяч, которые разделили между собой Ф. со знакомым.



Забегая вперед, скажем, что криминальная деятельность и впредь имела постоянную финансовую подпитку. Никто никого не обманывал – каждое преступление полностью оплачивалось. Видимо, личная неприязнь к жертвам была очень сильной.



Криминальное «партнерство»



Но АО «Новости» было не единственной фирмой, к которой «спонсор» испытывал острую личную неприязнь. Совсем скоро родилось желание «прессануть» другого предпринимателя, с кем также не сложились отношения. Тот держал свою частную аптеку.



Ф. попросили помочь «разобраться» не только с газетными киосками, но и с аптекой. К поджогу вновь привлекли того же самого знакомого. На сей раз про разъезды на велосипеде не было и речи. Купив канистру бензина, поджигатель подъехал к цели уже на такси. Было полтретьего ночи. Совершив поджог, улан-удэнский Герострат вновь немного полюбовался на пламя, убедился, что само не погаснет, и ушел.



От полного уничтожения аптеку спасли пожарные.



Но главной целью заказчика все еще оставались газетные киоски. Они горели и горели. А криминальная «работа» перешла на новый этап. Ранее одиночные ночные вылазки стали приобретать характер групповых.



Получая заказы от Ф., его знакомый провел ряд поджогов в одиночку. Но затем предложил присоединиться к продолжению огненной мести своему приятелю. У того имелся «Форд Фокус», на котором можно было передвигаться.



Приятель стал время от времени выполнять роль перевозчика, а также «часового» - следил за обстановкой в окрестностях поджигаемого объекта. Ему, естественно, доставалась часть из оплаты от «неустановленного лица», но никто не возражал, чтобы «огненная шайка» стала больше.



Были случаи, когда Ф. лично шел «на дело» - готовил канистру с бензином, поливал киоск и чиркал спичкой, а кто-то из других участников следил за обстановкой.



Ущерб накапливался солидный. Так, восстановительный ремонт одного из сгоревших киосков «Новости» обошелся почти в 124 тыс. рублей. Там пострадали электросчетчик, розетки, кабель, автоматы и выключатель с другой электрикой, пол с линолеумом и т. д.



В другом случае огонь уничтожил оставленный на ночь товар: газеты, журналы, настенные календари, тетради, открытки, альбомы, жевательные резинки, конверты и карандаши с ручками, шоколадные батончики, «Доширак», батарейки и карты памяти, массу игрушек, гигиенические прокладки, одноразовые стаканы и другие товары. Еще почти на 100 тыс. рублей.



Можно представить, в каком настроении находилось руководство АО «Новости», у которых выжигали киоск за киоском, подрывая бизнес.



Про ранее подожженную аптеку заказчик тоже не забывал - дождавшись, пока владелец восстановит торговую точку после первого поджога, он как бы невзначай рассказал Ф., что аптека вновь заработала.



Последний, желая получить очередной заказ (а значит, деньги за его выполнение), предложил повторно пустить аптечному бизнесмену, ненавидимому заказчиком, «красного петуха». Предложение, конечно, было одобрено.



Здание, в котором работала аптека, опять облили бензином, и оно полыхнуло. Надо сказать, что владелец здания не имел отношения к предпринимателю-аптекарю. Аптека просто располагалась в его помещении.



Как отметил потом суд, сумма восстановительного ремонта здания составила 1,1 млн рублей. А уничтоженное имущество аптекаря (таблетки, капли, фиточаи, мази, бинты, подгузники, детские смеси, витрины, фармацевтические холодильники, оргтехника) потянуло еще на 1,5 млн рублей. Пропали даже презервативы Durex Elit, тогда стоившие по 182 рубля за упаковку.



Спасти остатки помогли прибывшие пожарные. Они успевали приехать на все поджоги, кроме одного. Когда газетный киоск потушили прохожие. Это было примерно в пять часов утра. Видимо, огонь заметили неравнодушные активные горожане.



Попали под «колпак»



Целенаправленные поджоги вызвали пристальное внимание правоохранительных органов. Установив подозреваемых, те начали следить за ними, в том числе прослушивать телефонные переговоры. Детализация телефонных соединений потом фигурировала в материалах дела. В итоге некоторых исполнителей задержали.



Ф., который по заказу мстительного «неустановленного лица», организовывал криминальный террор, пока не пойман. Насколько известно «Номер один», его объявили в розыск. Насчет «неустановленного лица» внятной информации нет.



Однако удалось схватить знакомого Ф., а также привлеченного им приятеля. Один оказался ранее судимым Советским и Октябрьским райсудами Улан-Удэ. Наркологический диспансер сообщил, что он состоит на учете с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов». ИК-2 УФСИН РФ по Бурятии, с которой преступник не понаслышке знаком, дала ему отрицательную характеристику. Обладает инвалидностью. Нерадостный персонаж…



Второй был более приличным человеком. Не судим, работал водителем в ТГК-14. Правда, это, как видим, не удержало гражданина от участия в огненных атаках на предпринимателей. Стоило сложиться обстоятельствам, как тут же ступил на кривую дорожку, вместо того чтобы сообщить о готовящемся преступлении в полицию.



Злоумышленники возместили нанесенный ущерб: один - полностью, другой - частично. Оба признали вину и раскаялись. Ходатайствовали, чтобы приговор был вынесен без полноценного разбирательства, то есть в особом порядке. Каннабисный Герострат, как уголовник со стажем, не вставший на путь исправления, получил 4 года лишения свободы условно. Начинающий уголовник – 2,5 года лишения свободы условно. Приговор вступил в силу.



Киоски «Новости» и аптека больше не горят. Будем считать, что «неустановленное лицо» удовлетворило свою жажду мести и успокоилось. К тому же вся эта история влетела ему в копеечку, напомним, каждый поджог оценивался в 50 тыс. рублей. Да и услуги адвокатов, судя по всему, оплачивал именно он, ведь защищали поджигателей самые лучшие юристы республики.



Петр Санжиев, «Номер один»

Фото: «Номер один»

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