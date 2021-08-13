В Бурятии беспалый дед едва не убил бездомную подругу

Пенсионер воткнул нож в бандаж на культе и напал на женщину





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 71-летнего жителя Гусиноозерска, обвиняемого покушении на убийство.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, обвиняемый проживал в комнате одного из общежитий. У него отсутствовала кисть на правой руке и несколько пальцев на левой, поэтому требовался посторонний уход. За несколько месяцев до происшествия мужчина возле продуктового магазина познакомился с бездомной 52-летней женщиной, после чего пригласил жить вместе с ним для помощи по хозяйству.26 апреля в течение дня мужчина и женщина распивали спиртное. Вечером из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора. У обвиняемого на правой руке была надета специальная накладка-бандаж, куда он вставил кухонный нож и в ходе ссоры нанес им удар в шею женщины. Потерпевшая, несмотря на опасное ранение, смогла вырваться, выбежала из комнаты и скрылась у соседей, где ей оказали помощь. Обвиняемый пытался с ножом преследовать ее, но не смог догнать.В настоящее время уголовное дело в отношении пенсионера направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»