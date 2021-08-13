В Улан-Удэ сбили 7-летнего мальчика

Ребенок госпитализирован с травмами



ДТП произошло вечером 12 августа в районе дома №25 бульвара Карла Маркса. Водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя со стороны ул. Бабушкина в направлении бульвара Карла Маркса, сбил 7летнего мальчика. Как сообщается в оперативной сводке города, ребенок переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате наезда мальчик получил травмы и перелом верхней трети левого бедра. Ребенка госпитализировали в ДРКБ.



Фото: «Номер один» В результате наезда мальчик получил травмы и перелом верхней трети левого бедра. Ребенка госпитализировали в ДРКБ.Фото: «Номер один»

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