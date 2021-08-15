В Улан-Удэ полынь выжигают ядовитыми дефолиантами

«Зеленку» уничтожают, как во Вьетнаме



Дым от якутских и иркутских пожаров, а также влажное лето ускорили цветение полыни и вызвали вал обращений жителей Бурятии за помощью к медикам. При этом многие улан-удэнцы в этот период уезжают в другие регионы или на моря, а те, кто остается, пытаются бороться с зеленой нечистью. Используя дефолианты от американской корпорации «Монсанто». Именно эта компания производила боевой дефолиант Agent Orange, которым американцы в ходе вьетнамской войны с партизанами опыляли джунгли, полностью уничтожая растительность.



Опасный воздух



- С детьми на выходных собрались в Сотниково отдохнуть, - рассказывает улан-удэнец Алексей. - Но только подъехали туда, как уже в машине почувствовал приступ удушья. Все стало понятно, когда мы увидели гигантские заросли полыни, почти в человеческий рост. А у меня аллергия на полынь. Мы развернулись и поехали домой.



Алексей не одинок в своих страданиях - тысячи улан-удэнцев сегодня испытывают подобные ощущения, вдыхая загрязненный дымом и пыльцой воздух.



- Рост обращений граждан - высокий, цветет полынь и другие сорняки, и у хронических больных обостряются легочные и аллергические заболевания, - рассказала главный врач аллергоцентра «Ваш доктор» Инга Номоева. - Смог усугубляет течение аллергических процессов.



По словам специалиста, предрасположенным к аллергии, прежде всего детям, необходимо в периоды цветения сорняков избегать мест с высокой концентрацией аллергена, на окна ставить защитные ткани, использовать очистители воздуха в помещениях, на улицах носить медицинские маски и в этот период исключить употребление продуктов, усиливающих аллергию. Речь идет о подсолнечном масле, семечках, арбузах и дынях.



Нет сил терпеть



- В воздухе Улан-Удэ в последние недели сформировалась опасная смесь от смога, пыльцы и автомобильных выхлопов, особенно опасны сгоревшие частицы дизельного топлива, способствующие пыльце глубже проникать в легкие, - говорит улан-удэнец Александр Воробьев. - К сожалению, наши ТСЖ и управляющие компании в городе, за редким исключением, не работают, не борются с сорняками, а ведь если крупные кусты полыни возле детской площадки начали цвести, то играющие дети легко могут схватить сильную дозу аллергена. Далее организм выработает антитела на конкретную пыльцу и лечить ее будет бесполезно - только уезжать туда, где полыни нет.



Александр рассказал, что недавно и он стал чувствительным к этому сорняку. В микрорайоне, где живет, пробовал вырывать полынь. Однако после стало еще хуже - пыльца осыпается и создает ядовитый туман вокруг борца с сорняками. Кроме того, полынь после вырывания стебля тут же пускает новые всходы и операцию приходится повторять.



Тогда он купил гербицид «Раундап», разбавил его, оделся в спецодежду, маску и перчатки и обработал заросли полыни. Спустя несколько дней ее не стало, а аллергический насморк у него уменьшился.



Ничего не вырастет



Между тем «Раундап» и его аналоги («Торнадо» и др.) разработаны и применялись транснациональной корпорацией «Монсанто». Которая стала известна тем, что в 70-е годы поставляла американской армии во Вьетнам дефолиант Agent Orange для ликвидации растительности в местных джунглях и защиты от партизан. До сих пор природа в некоторых местах не восстановилась, а люди продолжают страдать от последствий использования этого гербицида.



«Раундап», сегодня свободно продающийся в магазинах, также считается высокотоксичным, но очень эффективным против сорняков веществом.



Между тем, если работать с осторожностью, то игра стоит свеч, полагают инициаторы «химической войны» с полынью.



- Одевайтесь в защитную одежду и выбирайте направление ветра, чтобы распылитель не попал на одежду, - советует Александр. - И проблему аллергии вы решите - на месте обработки полынь не растет.



Также необходимо распылять гербицид в солнечную погоду, иначе дожди смоют его и полынь выживет.



Директор Иволгинского плодово-ягодного питомника Найдан Чимбеев одобряет химинициативу горожан.



- Если не обрабатывать, то полынь и другие сорняки задавят культурные растения и вызовут аллергию у горожан, поэтому и гербициды, и вспашка, и механическое выдергивание кустов до их цветения необходимо проводить постоянно, - считает эксперт. - А комитету по городскому хозяйству Улан-Удэ необходимо усилить работу с коммунальными предприятиями. С тем, чтобы они вовремя убирали территорию от опасных для здоровья горожан растений.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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