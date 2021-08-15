В Бурятии отравленные фекалиями земли могут изъять в собственность государства

Участок у села Сужа, который фермер Пак отравил фекалиями предположительно с очистных сооружений, до сих пор «цветет и пахнет»



Рекультивации земель, вопреки решению суда, не произошло, что не устраивает надзорные органы. Сейчас встал вопрос об изъятии земель у нерадивого собственника в пользу государства. Однако когда решится «вонючая» проблема, от которой страдают местные жители, до сих пор неизвестно.



Дурно пахнущая история



Напомним, что скандал касается поля у села Сужа (Иволгинский район). Известный в республике сельскохозяйственный предприниматель Олег Пак, арендуя данные угодья, вывез на них какие-то фекалии. Местные поговаривали, что это были отходы с городских очистных Улан-Удэ.



Сельчане возмутились дикой вонью, которая шла от вываленного «груза». Позднее фекалии завалили сверху опилками с целью, по-видимому, уменьшить запах. В результате, как негодовали местные, гремучая смесь отходов и опилок начала самовоспламеняться. Стало еще хуже.



- Постоянно приезжала пожарная машина, чтобы потушить все это. Там было вывалено очень много фекалий, - рассказывала «Номер один» местная пенсионерка Евдокия Иванова, начавшая бороться против сложившейся ситуации, обращаясь в разные инстанции.



Анализ проб показал заражение почвы. Россельхознадзор выписал предписание, а также подал в районный суд иск к фермеру Паку. Сельхозбизнесмен проиграл процесс. Его обязали очистить земельный участок от твердых коммунальных отходов на площади более 6400 квадратных метров, а также, разработав проект рекультивации, провести ее.



Решения Иволгинского районного суда вступили в законную силу 17.11.2020 года. В связи с неисполнением требований, содержащихся в исполнительных документах в указанный судом срок взыскателем исполнительные документы предъявлены в службу судебных приставов, рассказывали позднее бурятские приставы.



С поиском Олега Пака возникли затруднения. Поэтому выпустили постановление об исполнительном розыске фермера. Ему закрыли выезд за пределы России, а также, как сообщал «Номер один», ограничили операции с имевшимся у него автотранспортом (пять легковых автомобилей, три грузовика, автобус, прицеп, внедорожник).



В пользу государства



Разбирательства с фекальными землями близ Сужи идут уже порядка года.



- Наше предписание не исполнено. Этот факт подтвержден документально. Мы направили соответствующий протокол в мировой суд для привлечения Олега Пака к ответственности. Будем ждать решения суда, - рассказала нашему изданию Тамара Вахрамеева, представитель Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.



В целом ситуация не ухудшилась, но и приведения сельхозполя в порядок не произошло. Работы по рекультивации участка не проведены. Россельхознадзор направил свою информацию бурятским судебным приставам и запросил у них сведения о том, исполнено ли г-ном Паком прошлогоднее судебное решение Иволгинского райсуда.



- Мы обдумываем дальнейшую стратегию. По итогу всего мы, скорее всего, будем передавать информацию в прокуратуру и в минимущества Республики Бурятия, - сказала наша собеседница из Иркутска.



Причем тут обращение в минимущества? Оказалось, что это может быть первым шагом к рассмотрению вопроса об изъятии пострадавшего земельного участка, раз с ним так обращаются. Ведь не видно, чтобы хозяин земли принимал действенные меры по наведению порядка. К слову, Олег Пак был арендатором земли, а ее собственник – китаец.



Ни намека на рекультивацию



Тем временем надзорные ведомства уверяют, что нет никакого даже намека на то, что фермер хотя бы начал работу по исправлению «вонючей» ситуации.



- Проект рекультивации не разработан, потому что иначе эта информация должна была быть у нас. Согласно правительственному постановлению, по утвержденным правилам рекультивации в случае утверждения проекта сведения об этом в уведомительном порядке направляются в Россельхознадзор. Нам они не направлены, - констатировала Тамара Вахрамеева.



Опыт работы с другими предпринимателями говорит, что иногда некоторые направляют что-то похожее на «полуфабрикат» проекта рекультивации – без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Конечно, без него проект рекультивации является просто набором букв. Но хотя бы свидетельствует, что провинившийся движется в заданном направлении. Таким обычно отвечают – окей, мы видим, что вы продвигаетесь, давайте присылайте вместе с положительным заключением.



- По полю у села Сужа даже такого «полуфабриката» нет. Наш инспектор встречался с фермером, пояснял ему, что необходимо принимать меры. Предприниматель говорит, что находится в тяжелом положении. Но суд, видимо, все же наложит на него штраф за неисполнение предписания. Посмотрим, какую санкцию он назначит. По полной строгости или помягче, с учетом материального положения, - поделилась своими ожиданиями представитель Россельхознадзора.



Складывается впечатление, что фермер Олег Пак палец о палец не ударил, чтобы заняться разработкой проекта рекультивации. Конечно, для Россельхознадзора не впервой случаи, когда предприниматели-нарушители находятся в затруднительном материальном положении.



Но хотя бы пытаются. Нам представляют какие-то свидетельства того, что ими делались попытки. Сообщают, что обратились в такие-то организации, узнали их расценки и условия. Но, допустим, кто-то нашел доступные расценки при долгом сроке исполнения. Представляют нам переписку и т. д. Однако в данном случае мы не видели даже переписку с проектными организациями, констатировали в ведомстве.



Всем напоминают, что после окончания рекультивационных работ обязательно должны быть проведены финальные лабораторные исследования почвенных образцов.

- Их результаты являются обязательным приложением к акту выполненных работ по рекультивации, - подытожила Тамара Вахрамеева.



Только если подтвердится нормализация положения, рекультивацию земельного участка могут провозгласить завершенной.



Пока же единственное, что произошло на злополучном сельхозполе, - объем фекалий сократился, меньше ощущается и запах. Прошла зима, весна, минул цикл «заморозка-разморозка», были летние дожди и жаркие деньки - идут естественные природные процессы, влияющие на объем и состояние фекалий, сколь бы много их ни вывалил г-н Пак.



Фермер подтверждает, что он ничего не вывозил с участка. Новых объектов складирования инспектор не обнаружил, хотя все детально осмотрел, сказали в контрольном ведомстве.



Хорошо, что еще при анализе первых взятых на поле проб лаборатория исключила наличие опасных заболеваний. Хоть что-то светлое в этой истории.



Минус «Агролидер»



Тем временем на «Агролидер-плюс» - фирме, которой до недавних пор руководил Олег Пак, продолжается процедура банкротства. Сейчас арбитражный управляющий Наталья Меньшикова производит распродажу имущества этой некогда знаменитой фирмы.



Она была создана в 2010 году и считалась одним из лидеров среди растениеводческих организаций Бурятии. Учредителями фирмы являются сам Олег Пак и Виталий Малгатаев. Основным видом деятельности, как отмечает налоговая служба, заявлено выращивание овощей. Но также фирма имела право вести торговлю овощами, картофелем, фруктами, мясом, зерном, удобрениями.



В начале сентября в Арбитражном суде Бурятии должно состояться очередное заседание по банкротству «Агролидер-плюс». Наталья Меньшикова будет представлять государству отчет о результатах проведения конкурсного производства.



Сегодня реализация имущества дошла до самого последнего этапа – торгов посредством публичного предложения. Фактически это шаг отчаяния по тому имуществу, которое не смогло продаться ни на первом аукционе, ни на повторном, а процедуру банкротства надо продолжать.



В целом, если говорить о «перетекании» имущества фирмы, которой руководил г-н Пак, в другие руки, то бросается в глаза такой факт. Часто победительницей торгов становится покупательница по фамилии Ким. Широкому кругу людей эта фамилия неизвестна, но, судя по всему, она тоже связана с сельхозбизнесом.



Например, женщина победила при продаже с торгов двухконсольных дождевальных агрегатов.



Также ей сопутствовала удача при продаже банкротным управляющим картофелесажалок, ряда картофелеуборочных комбайнов, окучников-гребнеобразователей, культиваторов, опрыскивателя, дизельных генераторных установок, дизельных насосных установок, тракторов, полуприцепов «Тонар», нескольких седельных тягачей «КамАЗ» и т. д.



Нельзя твердо сказать, что после банкротства фирмы г-на Пака в Бурятии наберет мощь и получит известность какая-нибудь агрофирма под руководством г-жи Ким. Покупка женщиной необходимого оборудования и техники еще не говорит об этом. Но, наверное, исключать такого поворота тоже не будем.



«Агролидер-плюс» признан банкротом 29 января 2019 года. Но от кредиторов до сих пор продолжают приходить заявления о включении их претензий в реестр требований кредиторов. Последнее поступило 2 августа – одна гражданка выдвинула сумму в 8,845 млн рублей.



В общем, закат сельхозимперии Пака продолжается. Впрочем, не исключено, что на ее развалинах появится новая. Главное – чтобы не повторялись фекальные истории, подобные той, что произошла близ Сужи. Ведь жителям Бурятии и так нечем дышать из-за дыма, а тут еще и фекалии.



Петр Санжиев, «Номер один».

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