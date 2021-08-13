13.08.2021
В Бурятии «Лексус» врезался в трубу

В Бурятии «Лексус» врезался в трубу

Водитель получил травмы

ДТП произошло ранним утром на ул. Ленина в селе Багдарин. 28-летний водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в водоотводную трубу.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП


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