В Бурятии «Лексус» врезался в трубу

Водитель получил травмы
ДТП произошло ранним утром на ул. Ленина в селе Багдарин. 28-летний водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в водоотводную трубу.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
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