В Бурятии «Лексус» врезался в трубу

Водитель получил травмы





ДТП произошло ранним утром на ул. Ленина в селе Багдарин. 28-летний водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в водоотводную трубу.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии