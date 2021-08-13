Жителя Бурятии будут судить за драку с полицейским

На вокзале пьяный мужчина оказал неповиновение стражу порядка



Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте СК России завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Северобайкальска, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили в следственном ведомстве, в июне 2021 года пьяный мужчина находился в здании железнодорожного вокзала Северобайкальска. Когда его остановил полицейский для выяснения личности и составления протокола об административном правонарушении, обвиняемый попытался оказать сопротивление и причинил представителю власти телесные повреждения.



В настоящее время уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.



Фото: pixabay.com Как сообщили в следственном ведомстве, в июне 2021 года пьяный мужчина находился в здании железнодорожного вокзала Северобайкальска. Когда его остановил полицейский для выяснения личности и составления протокола об административном правонарушении, обвиняемый попытался оказать сопротивление и причинил представителю власти телесные повреждения.В настоящее время уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.