Жаргал Цыбиков будет сидеть в СИЗО еще два месяца

Депутату горсовета вновь продлили срок содержания под стражей



В Улан-Удэ суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей депутата горсовета, директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова. Он проведет в СИЗО еще два месяца, до 11 октября, сообщил источник «Номер один» в правоохранительных органах.

Напомним, Жаргала Цыбикова обвиняют в



Сам Жаргал Цыбиков вины в инкриминируемых преступлениях не признает.



Фото: «Номер один» Напомним, Жаргала Цыбикова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями , присвоении в крупном размере и мошенничестве . Его задержали 14 января, однако сразу взять под стражу депутата не удалось. После возбуждения уголовного дела Жаргалу Цыбикову стало плохо, его госпитализировалив кардиологическое отделение Республиканской больницы. Поэтому вопрос с избранием меры пресечения пришлось отложить на несколько дней. В итоге 22 января обвиняемого все же арестовали и отправили в СИЗО.Сам Жаргал Цыбиков вины в инкриминируемых преступлениях не признает.Фото: «Номер один»

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