В Улан-Удэ маргиналы побили и ограбили приехавшего в город сельчанина

У мужчины отобрали всю имеющуюся наличность





В полицию Улан-Удэ обратился 44-летний житель Джидинского района. Мужчина рассказал, что 11 августа приехал в город за покупками. На автовокзале он разговорился с незнакомыми мужчинами. Для продолжения знакомства они отошли во двор жилого дома по ул. Коммунистической и стали употреблять спиртное. В ходе распития у сельчанина и одного собутыльников произошел конфликт. Злоумышленник нанес ему побои и похитил из кармана всю имеющуюся наличность –10 тысяч рублей. Потерпевший сразу обратился к правоохранителям.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний гражданин без определенного места жительства. Бомж признал свою вину и раскаялся в содеянном, однако похищенные деньги он успел потратить на алкоголь и продукты.По факту грабежа в отношении бездомного возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»