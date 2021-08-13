В Улан-Удэ маргиналы побили и ограбили приехавшего в город сельчанина

У мужчины отобрали всю имеющуюся наличность
В полицию Улан-Удэ обратился 44-летний житель Джидинского района. Мужчина рассказал, что 11 августа приехал в город за покупками. На автовокзале он разговорился с незнакомыми мужчинами. Для продолжения знакомства они отошли во двор жилого дома по ул. Коммунистической и стали употреблять спиртное. В ходе распития у сельчанина и одного собутыльников произошел конфликт. Злоумышленник нанес ему побои и похитил из кармана всю имеющуюся наличность –10 тысяч рублей. Потерпевший сразу обратился к правоохранителям.
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний гражданин без определенного места жительства. Бомж признал свою вину и раскаялся в содеянном, однако похищенные деньги он успел потратить на алкоголь и продукты.
По факту грабежа в отношении бездомного возбуждено уголовное дело.
Фото: «Номер один»
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