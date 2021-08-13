В Улан-Удэ мужчина во время семейного ужина стащил чужой телефон

Полиция просит помочь найти подозреваемого (видео)





В Улан-Удэ полицейские разыскивают подозреваемого в краже телефона. Как сообщили в МВД Бурятии, инцидент произошел вечером 5 августа. 67-летняя улан-удэнка оставила телефон на диване в кафе на ул. Жердева. Вернувшись через некоторое время, она не обнаружила своё имущество и обратилась в полицию.

При наличии какой-либо информации о личности подозреваемого или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-902-531-00-31, 8-983-425-92-15, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).









По изъятым записям с камер видеонаблюдения полицейские установили, что кражу совершил молодой человек, который ужинал в заведении с женщиной и ребенком.Приметы подозреваемого: азиатской внешности, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост около 175 см.Был одет: в голубую кофту, брюки темного цвета. Обувь тёмного цвета.Фото и видео: МВД Бурятии