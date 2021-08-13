В Улан-Удэ после ДТП загорелся мотоцикл

О судьбе байкера пока ничего не известно
Сегодня днем на ул. Комарова в Улан-Удэ произошло ДТП с мотоциклом. После аварии байк загорелся, его пытаются потушить. Видео происшествия появилось в паблике «Весь Улан-Удэ».
О судьбе мотоциклиста пока ничего не известно. Информация о происшествии сейчас уточняется.
Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ»
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