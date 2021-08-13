В Улан-Удэ при пожаре на ЛВРЗ обгорел рабочий

Пострадавший находится в реанимации



Сегодня ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании насосной станции ЛВРЗ. К моменту прибытия огнеборцев в здании станции горели технические масла на площади 30 кв. м.

«Тушение осложнялось наличием внутри кирпичного здания емкостей с горюче-смазочными материалами. Для предотвращения распространения огня на ГСМ был подан ствол для охлаждения емкостей, параллельно с этим с использованием пенообразователя производилось тушение возгорания. Спустя 25 минут очаг был полностью ликвидирован», - сообщили в МЧС.



В момент возгорания в одном из помещений станции находился 35-летний работник завода, который, несмотря на сильнейшие ожоги, сам смог покинуть здание. С термическими ожогами 1, 2 и 3-й степени пострадавший был доставлен в реанимацию БСМП.



Всего в ликвидации возгорания участвовали 19 пожарных и 7 единиц техники. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники органов дознания и испытательной пожарной лаборатории МЧС, которым предстоит выяснить причину пожара.



Отметим, происшествия с травмированием и гибелью рабочих на ЛВРЗ случаются с завидной регулярностью. Так, согласно отчету трудовой инспекции, в 2020 году на заводе произошло



Фото: МЧС «Тушение осложнялось наличием внутри кирпичного здания емкостей с горюче-смазочными материалами. Для предотвращения распространения огня на ГСМ был подан ствол для охлаждения емкостей, параллельно с этим с использованием пенообразователя производилось тушение возгорания. Спустя 25 минут очаг был полностью ликвидирован», - сообщили в МЧС.В момент возгорания в одном из помещений станции находился 35-летний работник завода, который, несмотря на сильнейшие ожоги, сам смог покинуть здание. С термическими ожогами 1, 2 и 3-й степени пострадавший был доставлен в реанимацию БСМП.Всего в ликвидации возгорания участвовали 19 пожарных и 7 единиц техники. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники органов дознания и испытательной пожарной лаборатории МЧС, которым предстоит выяснить причину пожара.Отметим, происшествия с травмированием и гибелью рабочих на ЛВРЗ случаются с завидной регулярностью. Так, согласно отчету трудовой инспекции, в 2020 году на заводе произошло пять несчастных случаев с тяжелым исходом – это «рекорд» среди предприятий республики. В этом году ЛВРЗ вновь отметился резонансным происшествием – в июне от удара током погиб молодой слесарь-электрик предприятия.Фото: МЧС

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