В горах Бурятии туриста ударила молния

Пострадавший жив, но передвигаться не может



Вчера днем спасателям Бурятии поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района вблизи реки Ехэ-Гэр туриста ударила молния. Мужчина входил в незарегистрированную туристическую группу.

Спасатели республиканской поисково-спасательной службы из поселка Кырен выехали на помощь. К ним на помощь вечером дополнительно выехали спасатели БРПСС из Улан-Удэ.



«В ночь с 12 на 13 августа спасатели прибыли к пострадавшему. Мужчина находился в сознании, но самостоятельно передвигаться не мог. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и в настоящий момент производят его спуск в населенный пункт», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Фото: pixabay.com Спасатели республиканской поисково-спасательной службы из поселка Кырен выехали на помощь. К ним на помощь вечером дополнительно выехали спасатели БРПСС из Улан-Удэ.«В ночь с 12 на 13 августа спасатели прибыли к пострадавшему. Мужчина находился в сознании, но самостоятельно передвигаться не мог. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и в настоящий момент производят его спуск в населенный пункт», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: pixabay.com

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