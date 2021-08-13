Мотоциклист, попавший в ДТП в Улан-Удэ, погиб

Парню было всего 25 лет



В ГИБДД Бурятии сообщили подробности ДТП с мотоциклистом, случившегося сегодня днем на ул. Комарова в Улан-Удэ.

«Водитель мотоцикла совершил столкновение с грузовым автомобилем «Хино». В результате аварии 25-летний мотоциклист от полученных травм скончался. Установлено, что молодой человек не имел прав управления транспортным средством».



Напомним, после ДТП произошло возгорание мотоцикла , движение по улице было затруднено.





Фото и видео: ГИБДД Бурятии «Водитель мотоцикла совершил столкновение с грузовым автомобилем «Хино». В результате аварии 25-летний мотоциклист от полученных травм скончался. Установлено, что молодой человек не имел прав управления транспортным средством».Фото и видео: ГИБДД Бурятии

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