13.08.2021
Мотоциклист, попавший в ДТП в Улан-Удэ, погиб

Мотоциклист, попавший в ДТП в Улан-Удэ, погиб

Парню было всего 25 лет

В ГИБДД Бурятии сообщили подробности ДТП с мотоциклистом, случившегося сегодня днем на ул. Комарова в Улан-Удэ.

«Водитель мотоцикла совершил столкновение с грузовым автомобилем «Хино». В результате аварии 25-летний мотоциклист от полученных травм скончался. Установлено, что молодой человек не имел прав управления транспортным средством».

Напомним, после ДТП произошло возгорание мотоцикла, движение по улице было затруднено.



Фото и видео: ГИБДД Бурятии
ДТП


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