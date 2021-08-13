Мотоциклист, попавший в ДТП в Улан-Удэ, погиб

Парню было всего 25 лет
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности ДТП с мотоциклистом, случившегося сегодня днем на ул. Комарова в Улан-Удэ.
«Водитель мотоцикла совершил столкновение с грузовым автомобилем «Хино». В результате аварии 25-летний мотоциклист от полученных травм скончался. Установлено, что молодой человек не имел прав управления транспортным средством».
Напомним, после ДТП произошло возгорание мотоцикла, движение по улице было затруднено.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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