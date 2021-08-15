В Улан-Удэ уровень воды в Селенге упал за сутки на 10 см

Сейчас он составляет 233 сантиметра

Отметим, критическая отметка в реке Селенга - 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.



"Просим всех жителей быть бдительными, подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы, ценные вещи, позаботиться о домашних животных. Бурятский Гидрометцентр даёт данные по уровню воды каждые четыре часа на своём официальном сайте. Оперштаб по паводковой ситуации работает в круглосуточном режиме", - сообщили в пресс-службе городской администрации.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



На 08:00 утра 15 августа уровень воды в Селенге составил 233 см (-10 см за сутки). При уровне воды 230 см в реке Селенга г. Улан-Удэ вода выходит на пойму и начинается подтопление низменных участков, сообщили в администрации Улан-Удэ.