В Улан-Удэ по вине подрядчика сотни горожан остались без электричества

Время отключения составило более 2-х часов



14 августа при проведении земляных работ подрядной организацией ООО «Илдан» в районе жилого дома по пр. Победы, 16 была повреждена линия электропередачи.



Из-за этого произошло авариное отключение электричества у потребителей по улице Толстого, Димитрова, Ермаковская, Куйбышева, Банзарова, Свердлова, Балтахинова, Калинина. Также свет пропал в СОШ №1 (ул. Куйбышева,40), МДОУ №9 «Дружок» и в ГБАТД им. Х.Намсараева. По резерву потребителей подключили через два с лишним часа.



Кроме того, ночью 15 августа электроэнергия пропала в сотых кварталах. Потребителей запитывали поэтапно. Самое долгое время отключения составило 2 часа.



Фото: pixabay.com



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