В Улан-Удэ водитель без прав насмерть сбил пешехода

Авария произошла в Железнодорожном районе города



В Железнодорожном районе Улан-Удэ произошло ДТП с участием пешехода. Ночью 29-летний водитель а/м Тойота Камри, следуя по ул. Революции 1905 года, вне зоны пешеходного перехода сбил на пешехода 1980 года рождения, сообщили в пресс-службе ГИБДД Бурятии.



В результате ДТП мужчина получил тяжёлые травмы, попал в кому, после чего скончался.



В ГИБДД отметили, что водитель был лишен права управления ТС в марте 2021 года.



Фото: "Номер один"



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