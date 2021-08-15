15.08.2021
В Улан-Удэ водитель без прав насмерть сбил пешехода

В Улан-Удэ водитель без прав насмерть сбил пешехода

Авария произошла в Железнодорожном районе города

В Железнодорожном районе Улан-Удэ произошло ДТП с участием пешехода. Ночью 29-летний водитель а/м Тойота Камри, следуя по ул. Революции 1905 года, вне зоны пешеходного перехода сбил на пешехода 1980 года рождения, сообщили в пресс-службе ГИБДД Бурятии.

В результате ДТП мужчина получил тяжёлые  травмы, попал в кому, после чего скончался.

В ГИБДД отметили, что водитель был лишен права управления ТС в марте 2021 года.

Фото: "Номер один"
ДТП


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