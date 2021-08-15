В Улан-Удэ дворник пострадал под колесами авто

С многочисленными травмами его госпитализировали в БСМП



14 августа в обед 35-летний водитель автомобиля Тойота Королла, следуя по ул. Ботаническая вне зоны пешеходного перехода сбил пешехода 1963года рождения, который проводил уборку на краю проезжей части, сообщили в пресс-службе ГИБДД Бурятии.



В ведомстве отметили, что мужчина был в светоотражающем жилете.



"В результате ДТП пешеход с многочисленными травмами госпитализирован в БСМП", - добавили в ГИБДД.



Еще один наезд на пешехода накануне произошел в Прибайкальском районе около с. Ярцы. Здесь 37-летний водитель автомобиля Тойота Королла совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2008 года рождения. В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован в ДРКБ.



Фото: "Номер один"



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