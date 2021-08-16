В Улан-Удэ клиент автосервиса лишился своей машины

Вороватый автомеханик сдал ее на разборку



В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего горожанина, обвиняемого в кражах.

Ранее судимый мужчина работал на одном из городских СТО. В августе 2019 года он похитил из автомобиля, оставленного клиентом на станции техобслуживания, имущество на общую сумму 8750 рублей.



Однако на этом обвиняемый не остановился и в том же месяце тайно похитил автомобиль другого клиента, оставленный на СТО. Украденную машину мужчина сдал на разборку. Ущерб составил 294 рублей.



Советский райсуд признал подсудимого виновным и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима.



«Приговор суда первой инстанции был обжалован. Апелляционным определением Верховного суда Бурятии он оставлен без изменения, жалоба адвоката – без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.



Фото: pixabay.com Ранее судимый мужчина работал на одном из городских СТО. В августе 2019 года он похитил из автомобиля, оставленного клиентом на станции техобслуживания, имущество на общую сумму 8750 рублей.Однако на этом обвиняемый не остановился и в том же месяце тайно похитил автомобиль другого клиента, оставленный на СТО. Украденную машину мужчина сдал на разборку. Ущерб составил 294 рублей.Советский райсуд признал подсудимого виновным и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима.«Приговор суда первой инстанции был обжалован. Апелляционным определением Верховного суда Бурятии он оставлен без изменения, жалоба адвоката – без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.Фото: pixabay.com

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