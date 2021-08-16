Жительницы Бурятии спрятались от вора, который проник в их дом

Злоумышленника успели задержать до того, как он нашел женщин
Раним утром в полицию Бурятии поступило сообщение от жительницы Гусиноозерска. Она рассказала, что кто-то разбил окно в ее доме, проник внутрь и ходит по жилищу.
На место происшествия выехал наряд Росгвардии Бурятии. Прибывшие росгвардейцы задержали в доме мужчину, который обыскивал комнату. Хозяйка жилища вместе с невесткой в это время прятались в одной из комнат, куда вор не успел дойти.
Задержанным оказался 45-летний местный житель. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Фото: Росгвардия Бурятии
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.