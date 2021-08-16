В Бурятии найдены тела двух утонувших людей

Один мужчина погиб на Гусином озере, другой – на реке Иркут
13 августа в Бурятии на Гусином озере утонул молодой человек. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, погибший был обнаружен спасателями в 50 метрах от берега. Тело парня передали полицейским.
14 августа спасатели БРПСС привлекались на поиски мужчины, который утонул на реке Иркут Тункинского района. Его тело было обнаружено на отмели в реке и передано полиции.
Фото: pixabay.com
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