В Бурятии найдены тела двух утонувших людей

Один мужчина погиб на Гусином озере, другой – на реке Иркут





13 августа в Бурятии на Гусином озере утонул молодой человек. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, погибший был обнаружен спасателями в 50 метрах от берега. Тело парня передали полицейским.

14 августа спасатели БРПСС привлекались на поиски мужчины, который утонул на реке Иркут Тункинского района. Его тело было обнаружено на отмели в реке и передано полиции.Фото: pixabay.com