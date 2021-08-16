Жительница Бурятии познакомилась с «иностранцем» и лишилась 250 тысяч

Республику захлестнула волна мошенничеств



Несмотря на все предупреждения, жители Бурятии продолжают попадать на уловки мошенников. Так, 13 августа в полицию Улан-Удэ обратился 40-летний горожанин. Мужчина рассказал, что в интернете скачал мобильное приложение для участия в лотереях. Спустя некоторое время ему пришло уведомление о выигрыше 250 тысяч рублей. Однако, для вывода суммы, якобы, необходимо было оплатить комиссию. Мужчина перешел по указанной ссылке, ввел данные банковской карты и оплатил 7,5 тысяч рублей. Не дождавшись выигрыша, улан-удэнец понял, что стал жертвой мошенников.

В тот же день в полицию обратился 41-летний житель Октябрьского района. Мужчина планировал приобрести несколько авиабилетов. 11 августа на одном из популярных сайтов он нашел подходящее предложение и перешел по всплывающей ссылке. Мужчина заполнил форму для оплаты билетов, после чего перечислил по указанным реквизитам около 102 тысяч рублей. Но электронных авиабилетов мужчина не дождался. Связавшись по телефону «горячей линии» с представителями авиакомпании, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, так как на имя заявителя билетов зарегистрировано не было.



Жертвой мошенника стала и 53-летняя жительница Северобайкальска. 13 августа женщина обратилась к правоохранителям с заявлением. Она рассказала полицейским, что в прошлом году в соцсети познакомилась с иностранцем. В ходе переписки мужчина вошел к ней в доверие и, ссылаясь на временное тяжелое финансовое положение, попросил денег. В апреле прошлого года женщина перечислила ему более 238 тысяч рублей. После получения денег собеседник стал неохотно отвечать на сообщения, а потом и вовсе пропал. Только спустя несколько месяцев женщина обратилась в полицию.



Днем 14 августа в полицию Северобайкальска с заявлением о краже денежных средств с банковского счета обратилась 33-летняя местная жительница. Заявительница разместила в популярной соцсети объявление о продаже куртки. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный и сообщил, что хочет приобрести вещь. Звонивший попросил женщину продиктовать номер банковской карты, якобы, для перевода оплаты. Женщина продиктовала данные, затем ей на телефон пришел код, который женщина также сообщила злоумышленнику. После чего с ее банковского счета были похищены около 45 тысяч рублей.



Как сообщили в МВД Бурятии, по всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.



Напомним, недавно мошенники выудили из 57-летнего жителя Улан-Удэ



Фото: pixabay.com В тот же день в полицию обратился 41-летний житель Октябрьского района. Мужчина планировал приобрести несколько авиабилетов. 11 августа на одном из популярных сайтов он нашел подходящее предложение и перешел по всплывающей ссылке. Мужчина заполнил форму для оплаты билетов, после чего перечислил по указанным реквизитам около 102 тысяч рублей. Но электронных авиабилетов мужчина не дождался. Связавшись по телефону «горячей линии» с представителями авиакомпании, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, так как на имя заявителя билетов зарегистрировано не было.Жертвой мошенника стала и 53-летняя жительница Северобайкальска. 13 августа женщина обратилась к правоохранителям с заявлением. Она рассказала полицейским, что в прошлом году в соцсети познакомилась с иностранцем. В ходе переписки мужчина вошел к ней в доверие и, ссылаясь на временное тяжелое финансовое положение, попросил денег. В апреле прошлого года женщина перечислила ему более 238 тысяч рублей. После получения денег собеседник стал неохотно отвечать на сообщения, а потом и вовсе пропал. Только спустя несколько месяцев женщина обратилась в полицию.Днем 14 августа в полицию Северобайкальска с заявлением о краже денежных средств с банковского счета обратилась 33-летняя местная жительница. Заявительница разместила в популярной соцсети объявление о продаже куртки. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный и сообщил, что хочет приобрести вещь. Звонивший попросил женщину продиктовать номер банковской карты, якобы, для перевода оплаты. Женщина продиктовала данные, затем ей на телефон пришел код, который женщина также сообщила злоумышленнику. После чего с ее банковского счета были похищены около 45 тысяч рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, по всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.Напомним, недавно мошенники выудили из 57-летнего жителя Улан-Удэ 14,5 миллионов рублей . Еще один житель республики, желающий заработать на фондовой бирже, отдал аферистам 7 миллионов.Фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.