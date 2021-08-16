В Бурятии женщина воткнула нож в спину мужа и ушла спать

По счастливой случайности, мужчину удалось спасти
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы Кабанского района, обвиняемой в покушении на убийство.
Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемая проживала в селе Оймур вместе с мужем и детьми. Ранним утром 9 июля после совместного употребления спиртного между женщиной и супругом произошла ссора. В ее ходе обвиняемая нанесла мужу ножом удар в спину. Потерпевший упал на пол и пытался отползти к кровати. Женщина, оставив нож в теле мужа, легла на диван и уснула.
Через некоторое время к ним в дом зашла соседка, которая, обнаружив раненого мужчину, вызвала фельдшера. Потерпевшего госпитализировали и оказали необходимую врачебную помощь, сохранив ему жизнь.
В настоящее время уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
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