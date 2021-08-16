В Бурятии маленький мальчик упал с трактора вниз головой

Ребенок получит тяжелые травмы





Два несчастных случая с детьми произошло в минувшие выходные в Бурятии. Как сообщили в Территориальном центре медицины катастроф, в одном из районов 13-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП. В результате аварии он получил травмы и в тяжёлом состоянии был госпитализирован в районную больницу. Для дальнейшего лечения ребенка эвакуировали в Улан-Удэ на самолете L-410 с медицинским модулем.

Еще в одном районе 8-летний мальчик упал со стоящего трактора головой вниз. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в районную больницу, а позже, также на самолете L-410, эвакуировали в Улан-Удэ.Фото: pixabay.com