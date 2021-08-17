Житель Бурятии перевернулся на самодельном мотоцикле вместе с маленькой дочерью

Ребенок находится в тяжелом состоянии



В Бурятии произошла целая серия ДТП с пострадавшими, сообщили в республиканском ГИБДД.

Так, днем 15 августа произошло ДТП на лесной дороге вблизи села Сотниково. 33-летний водитель самодельного мотоцикла, собранного из разных моделей, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии ехавшая с мужчиной 5-летняя дочь получила тяжелые травмы и была госпитализирована.



Вчера ранним утром в селе Новая Брянь перевернулся ВАЗ-21070 под управлением 17-летнего подростка. Водитель и два 15-летних пассажира автомобиля получили травмы различной степени тяжести.



Днем в Тункинском районе на автодороге «Култук – Монды» неподалеку от села Жемчуг перевернулся УАЗ-315195. Травмы получили 33-летние водитель и пассажир автомобиля, оба госпитализированы.



Напомним, самое крупное ДТП



Фото: ГИБДД Бурятии Так, днем 15 августа произошло ДТП на лесной дороге вблизи села Сотниково. 33-летний водитель самодельного мотоцикла, собранного из разных моделей, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии ехавшая с мужчиной 5-летняя дочь получила тяжелые травмы и была госпитализирована.Вчера ранним утром в селе Новая Брянь перевернулся ВАЗ-21070 под управлением 17-летнего подростка. Водитель и два 15-летних пассажира автомобиля получили травмы различной степени тяжести.Напомним, самое крупное ДТП произошло поздним вечером 16 августа на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в 50 км от села Хоронхой. Там пьяный водитель автомобиля «Митсубиши Аутлэндер» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Марк 2», в которой ехала семья. В результате аварии травмы получили оба водителя и 4 пассажира «Тойоты» - 35-летняя женщина и три девочки 13, 9 и 3 лет. Позже 13-летняя девочка скончалась в больнице.Фото: ГИБДД Бурятии

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